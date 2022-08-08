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Стало известно о скорой потере интереса американцев к теме Украины

TAC: поддержка Украины рядовыми американцами скоро закончится

Фото: Rich Fury / Getty Images

Массовая поддержка Украины в военном конфликте рядовыми американцами скоро закончится, и эту тему сменит другая актуальная повестка. Скорую потерю интереса допустил профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер в своей статье для издания The American Conservative (TAC).

«COVID-19 все еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится», — заявил автор. Он отметил, что в последнее время появление таких актуальных повесток становится тенденцией для американцев. Эти явления собирают на себя все внимание нации, отвлекая ее от других проблем.

«В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?» — порекомендовал эксперт. Он указал, что американцам вряд ли есть реальное дело до Украины. По его словам, граждане США, думая про украинский конфликт, совсем забыли про миграционный кризис на границе с Мексикой.

Ранее в материале телеканала Fox News написали, что тяжелые человеческие и материальные потери украинской армии говорят о том, что Киев проиграет в истощающей борьбе с российской армией. Как отмечается в статье, вместе с развитием энергетического кризиса слабеет поддержка Украины со стороны стран Запада.

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Николай Чигасов
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