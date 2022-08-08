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В российском регионе при падении легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека стали жертвами крушения частного самолета Cessna 177 в Коми

Фото: СК РФ / РИА Новости

В Коми около города Ухта потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. О падении самолета в российском регионе сообщил источник ТАСС.

«В аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолет Cessna 177», — сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту находились три человека — они погибли.

В июле сообщалось о вынужденной посадке легкомоторного учебно-тренировочного спортивного самолета Як-52 в Татарстане. Инцидент произошел из-за отказа двигателя. Тогда на борту находились два человека, никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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