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В российском регионе легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Татарстане

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолет Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане из-за отказа двигателя. Об этом со ссылкой на главное управление МЧС России по российскому региону пишет РИА Новости.

Воздушное судно село в километре от населенного пункта Верхняя Ия. Информация о происшествии поступила в 15:36 по московскому времени.

Уточняется, что самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В июне 2020 года легкомоторный самолет Як-52 упал в Самарской области. Погибли два человека — курсант 2002 года рождения и инструктор 1968 года рождения. Первый управлял разбившимся самолетом.

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Евгения Куликова
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