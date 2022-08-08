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Появилось видео с места крушения самолета с тремя погибшими в российском регионе

Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Коми с тремя погибшими

В сети появились кадры с места крушения легкомоторного самолета Cessna в Республике Коми, в котором погибли три человека. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

На записи видно, что самолет практически полностью уничтожен. Судя по сгоревшему корпусу, на борту был пожар. Место крушения огорожено, возле обломков работают сотрудники экстренных служб.

Легкомоторный самолет Cessna упал днем 8 августа при заходе на посадку в аэропорт Ухты. Борт не долетел до посадочной полосы 400 метров и рухнул в лесополосе. Из трех находившихся на борту людей никто не выжил. В региональном МЧС сообщили, что самолет занимался мониторингом пожарной обстановки.

Ранее на Кубани самолет Ан-2 разбился из-за столкновения с ЛЭП. В результате крушения погибли два человека.

Константин Лысяков
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