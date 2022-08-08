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Дочь потребовала вскрыть могилу лидера самой кровавой ОПГ России

Дочь требует эксгумировать тело главаря Ореховской ОПГ Сильвестра, взорванного в 1994 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дочь лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр, требует его эксгумации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Карина Харламова обратилась в полицию с просьбой вскрыть могилу на Хованском кладбище, утверждая, что там захоронен не Сильвестр, а другой человек. Она утверждает, что ее отец на самом деле жив и находится в Караганде.

Сильвестр погиб 13 сентября 1994 года, когда его автомобиль Mercedes был взорван в центре Москвы. Он был опознан по визитной карточке, найденной в салоне машины, и пломбам, потому что его тело сильно обгорело. Тимофеев создал и возглавил одну из самых кровавых банд 90-х годов.

4 мая суд в Москве вынес новый приговор главарю Ореховской ОПГ Сергею Буторину (Ося), который взял руководство бандой на себя после гибели Сильвестра. Его признали виновным в покушении на убийство в 1998 году замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) управления МВД по Центральному округу столицы Николая Петрова. Осе добавили 13 лет к его пожизненному сроку за ряд других особо тяжких преступлений.

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Любовь Ширижик
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