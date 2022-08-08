Один из крупнейших холдингов Японии потерпел рекордные убытки

Один из крупнейших холдингов Японии SoftBank Group объявил об убытках в $23,4 млрд

Один из крупнейших холдингов Японии SoftBank Group объявил о рекордных убытках. В недавнем отчете говорится о чистом убытке в 23,4 миллиарда долларов. Главная причина слабых результатов — убытки принадлежащего SoftBank Group инвестиционного фонда Vision Funds, которые составили 21,4 миллиарда.

Это произошло на фоне падения акций технологических компаний на мировых рынках. Через свой инвестфонд SoftBank владеет акциями 269 компаний по всему миру. На момент покупки стоимость активов составляла 48,2 миллиарда долларов, а к концу июня ценные бумаги упали до 37,2 миллиарда. Кроме того, холдинг сообщил о списании активов Vision Fund на 8,43 миллиарда долларов.

Во многом падение сектора связано с ростом процентных ставок и усилением контроля Китая за технологическими компаниями. В конце 2020 года власти Китая начали применять строгие ограничения в отношении крупнейших IT-компаний, среди которых Alibaba, Tencent и сервис такси DiDi. В отношении них были проведены проверки, на руководство и на сами компании наложены крупные штрафы. К тому же правительство препятствовало обращению их акций на западных биржах, объясняя это боязнью утечки персональных данных пользователей.

На данный момент политика немного смягчилась. В мае состоялась встреча представителей властей с главами техногигантов. Сектору пообещали поддержку и помощь с выходом на биржу, но аналитики полагают, что это продлится не долго. Скорее всего, речь идет о некоем льготном периоде, во время которого власти снизят требования к технологической отрасли и интернет-компаниям. Он может продлиться около полугода.