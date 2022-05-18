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Смягчение «репрессий» против китайских компаний назвали временным

CNBC: аналитики не верят в долгосрочное смягчение политики в отношении IT-компаний в КНР

Фото: Reuters

Опрошенные CNBC аналитики не поверили в долгосрочное смягчение «репрессий» против китайских технологических компаний со стороны властей страны и назвали его временным и ограниченным. Основной политический курс Пекина в отношении технологического сектора едва ли претерпит серьезные изменения.

Разговоры о смягчении политики в отношении крупнейших IT-компаний начались после состоявшейся 17 мая встречи представителей властей КНР с руководителями ведущих игроков сектора. На ней обсуждались дальнейшие шаги государства в области регулирования рынка.

В ходе мероприятия вице-премьер Лю Хэ пообещал поддержку технологического сектора в целом и планов отдельных компаний по выходу на биржу. Однако аналитики считают, что речь скорее идет о некоем льготном периоде, во время которого власти снизят требования к технологической отрасли и интернет-компаниям. Он может продлиться около полугода.

Правительство Китая, по мнению специалистов, по-прежнему убеждено в необходимости строгого контроля за технологическими компаниями. Согласно позиции Пекина, в противном случае в национальной экономике может сложиться недобросовестная конкуренция, а крупнейшие акционеры необоснованно сконцентрируют в своих руках богатство.

В конце 2020 года власти Китая начали применять строгие ограничения в отношении крупнейших IT-компаний, среди которых Alibaba, Tencent и сервис такси DiDi. В отношении них были проведены проверки, на руководство и на сами компании наложены крупные штрафы. К тому же правительство препятствовало обращению их акций на западных биржах, объясняя это боязнью утечки персональных данных пользователей.

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Платон Щукин
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