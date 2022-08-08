Бывший участник «Дома-2» рассказал о тратах на услуги ЖКХ в США

Рустам Солнцев рассказал, что траты на электричество в Калифорнии достигают 500 долларов

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и блогер Рустам Солнцев (настоящая фамилия — Калганов) рассказал, что траты на услуги ЖКХ в США в месяц могут достигать нескольких сотен долларов. Он поделился подробностями в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Солнцев проживает в Калифорнии. По его словам, каждый месяц с жильцов взимается обязательная плата в размере 510 долларов. Она покрывает траты на уход за территорией, включая чистку бассейна, поливку цветов и другое.

Блогер уточнил, что из-за жаркого климата в штате приходится тратить большие суммы на охлаждение помещений. «Калифорния — жаркий и засушливый штат. Вода и кондиционер стоят дорого. Электричество стоит в месяц от 500 долларов, потому что в летние месяцы кондиционер не выключается», — объяснил бывший участник «Дома-2».

Ранее траты на услуги ЖКХ раскрыла телеведущая Ксения Бородина. Она отдает в месяц за коммунальные услуги несколько десятков тысяч рублей. По ее словам, за воду, свет, отопление и другие услуги она платит 48 тысяч рублей.