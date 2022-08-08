В Запорожской области описали состояние АЭС после обстрела ВСУ

Запорожская администрация сообщила, что АЭС работает в штатном режиме после обстрела ВСУ

Состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС) после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал глава областной администрации Евгений Балицкий, его слова приводит ТАСС.

«Пока что мы имеем информацию от военных и от представителей здесь российского Росатома, которые просто наблюдают за ситуацией, мы от них имеем информацию, что все находится в штатном режиме», — сказал чиновник.

По его словам, два реактора работают не на полную мощность, они контролируются российскими структурами совместно с работниками ЗАЭС, многие из которых выходят на работу. Он также сообщил, что электроэнергия ежедневно поставляется Украине на сумму в один миллион долларов.

«Все, что можно, как ее можно оберегать, не трогать, не влезать в ситуацию, максимально аккуратно мы делаем все», — заявил Балицкий, добавив, что в регионе ждут приезда МАГАТЭ и представителей ООН для наблюдения за ситуацией.

Ранее в администрации Энергодара проинформировали, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.