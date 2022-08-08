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В Запорожской области описали состояние АЭС после обстрела ВСУ

Запорожская администрация сообщила, что АЭС работает в штатном режиме после обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС) после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) описал глава областной администрации Евгений Балицкий, его слова приводит ТАСС.

«Пока что мы имеем информацию от военных и от представителей здесь российского Росатома, которые просто наблюдают за ситуацией, мы от них имеем информацию, что все находится в штатном режиме», — сказал чиновник.

По его словам, два реактора работают не на полную мощность, они контролируются российскими структурами совместно с работниками ЗАЭС, многие из которых выходят на работу. Он также сообщил, что электроэнергия ежедневно поставляется Украине на сумму в один миллион долларов.

«Все, что можно, как ее можно оберегать, не трогать, не влезать в ситуацию, максимально аккуратно мы делаем все», — заявил Балицкий, добавив, что в регионе ждут приезда МАГАТЭ и представителей ООН для наблюдения за ситуацией.

Ранее в администрации Энергодара проинформировали, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Анастасия Заикина
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