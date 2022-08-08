В Совфеде предложили разработать законы для конфискации имущества Украины

Сенатор Клишас предложил разработать законы для конфискации имущества Украины

России необходимо разработать законодательные основания для конфискации имущества, находящееся в собственности у иностранцев. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram.

По словам сенатора, соответствующий вопрос нужно обсудить с кабмином осенью.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобожденных территориях Украины», — подчеркнул Клишас.

Ранее правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих РФ.

В июне на Украине анонсировали массовую конфискацию активов россиян в конце лета. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО, а также Высшего антикоррупционного суда, сообщал министр юстиции Денис Малюська.