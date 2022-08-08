Еще два сухогруза с зерном вышли из портов Украины

Минобороны Турции заявило о выходе еще двух сухогрузов с зерном из украинских портов

Еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов страны. Об этом заявили в Минобороны Турции в Twitter.

«В рамках работы Совместного координационного центра продолжаются отгрузки зерна из украинских портов», — рассказали в турецком ведомстве. В министерстве уточнили, что сухогруз МВ SACURA («Сакура»), который везет 11 тысяч тонн сои в Италию, вышел из порта Южный. Кроме того, сухогруз MV ARIZONA («Аризона»), который перевозит около 48,5 тысячи тонн в турецкий порт Искендерун, вышел из порта Черноморск.

В Минобороны Турции добавили, что четыре судна с зерном, которые ранее вышли из портов Украины, прибудут в Стамбул вечером 8 августа. Их досмотр состоится на следующий день.

6 августа сообщалось, что первый из трех иностранных зерновозов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Речь идет о сухогрузе Navy Star под флагом Панамы. Сухогрузы досматривают представители Совместного координационного центра.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.