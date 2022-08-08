Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На российской свадьбе жених с тестем побили полицейских и попали под следствие

В Калужской области на свадьбе жених и тесть напали на полицейских и попали под следствие

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Калужской области правоохранители задержали трех мужчин в возрасте от 24 до 46 лет, которые напали на двух полицейских. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лилия Мошкова.

По данным ведомства, 6 августа во время празднования свадьбы гости поссорились и начали драку. Администратор банкетного зала позвонил в полицию. На место приехали два сотрудника и попытались задержать дебоширов, однако жених, его тесть и их общий друг с кулаками накинулись на правоохранителей. Чтобы остановить фигурантов, один из сотрудников выстрелил в воздух.

Пьяные мужчины не участвовали в изначальном конфликте и напали на полицейских, пытаясь задушить одного из них, как только те вошли в зал. Использование табельного оружия признано законным, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Фигуранты не признали вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
США высказались о своей политике в отношении независимости Тайваня
Богатые москвичи рекордно потратились на жилье
Найдены противоречия с общепринятой космологической моделью
В российском городе обнаружили прибитый гвоздями к полу труп мужчины
Полная блогерша повторила образ жены Джастина Бибера и затмила ее
Двое россиян получили условный срок за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»
Установлена личность утопленной в Санкт-Петербурге женщины
У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
В России выполнили контракт на поставку приборов для защиты «Искандеров»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.