На российской свадьбе жених с тестем побили полицейских и попали под следствие

В Калужской области на свадьбе жених и тесть напали на полицейских и попали под следствие

В Калужской области правоохранители задержали трех мужчин в возрасте от 24 до 46 лет, которые напали на двух полицейских. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Лилия Мошкова.

По данным ведомства, 6 августа во время празднования свадьбы гости поссорились и начали драку. Администратор банкетного зала позвонил в полицию. На место приехали два сотрудника и попытались задержать дебоширов, однако жених, его тесть и их общий друг с кулаками накинулись на правоохранителей. Чтобы остановить фигурантов, один из сотрудников выстрелил в воздух.

Пьяные мужчины не участвовали в изначальном конфликте и напали на полицейских, пытаясь задушить одного из них, как только те вошли в зал. Использование табельного оружия признано законным, уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Фигуранты не признали вину.