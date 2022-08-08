Samsung выпустит свой первый складной планшет

Инсайдер: первый складной планшет от Samsung выйдет в начале 2023 года

Samsung выпустит свой первый планшет со складным дисплеем в начале 2023 года. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на отчет авторов корейского блога Naver, согласно которому Samsung запустила в разработку складной планшет. Девайс выйдет в рамках флагманской линейки Galaxy. По словам специалистов, компания может открыть для себя новый рынок и закрепиться в сегменте складных устройств.

Авторы подчеркнули, что корейская корпорация работает над девайсами со складной конструкцией последние десять лет. Вероятно, гаджет будет иметь форм-фактор, как у первого складного смартфона Galaxy Fold. Основная идея устройства — компактные размеры и расширяющийся экран. Новый аппарат должен выйти в январе-феврале 2023 года.

«У Samsung Display много возможностей продемонстрировать новые и уникальные форм-факторы, основанные на технологии складных дисплеев», — подчеркнули журналисты. Новый гаджет может получить название Galaxy Z Tab или Flex S.

10 августа Samsung должна представить новые складные смартфоны. Ожидается, что в этот день компания анонсирует аппараты Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

Ранее известный инсайдер Стив Хеммерстоффер рассекретил стоимость новых устройств Samsung. По информации автора, Galaxy Z Fold 4 будет стоить минимум 1799 евро, Galaxy Z Flip 4 — 1109 евро.