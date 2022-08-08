CNN показал кадры с возвращающимися на освобожденные территории украинцами

CNN показал кадры украинцев, которые возвращаются на подконтрольные России территории

Американский телеканал CNN показал сюжет о гражданах Украины, которые возвращаются в освобожденные области страны с территорий, подконтрольных Киеву. На кадрах видно, как по проселочной дороге на севере Запорожской области передвигается колонна гражданских автомобилей, груженых вещами.

Репортер CNN объяснил, что ехать именно таким путем украинцам пришлось из-за того, что мосты, по которым можно было бы достичь территорий, которые контролируются российской армией и союзными силами, взорваны. При этом он не уточняет, какая сторона конфликта решилась на уничтожение объектов инфраструктуры.

Сами украинцы назвали журналистам CNN разные мотивы своей поездки. Один из них заявил, что хочет забрать родителей из Херсона и отвезти в Одессу. Другой водитель, чья машина была полностью загружена вещами и в которой находилась вся его семья с домашним животным, объяснил, что едет лишь за тем, чтобы забрать мать.

Журналист CNN также замечает, что большое количество машин двигается только в сторону освобожденных областей. Обратно, на территорию, подконтрольную Киеву, по его словам, едут лишь единицы.

4 августа стало известно, что шведский телеканал SVT обвинили в российской пропаганде. Журналисты выпустили сюжет, в котором показали, как счастливые украинцы в Херсоне получают российские паспорта.