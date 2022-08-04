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Шведский телеканал обвинили в российской пропаганде

Шведский SVT извинился за сюжет о получивших российские паспорта украинцах в Херсоне

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеканал SVT в Швеции извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, в котором показал, как счастливые украинцы в Херсоне получают российские паспорта, пишет Dagens Media.

Сюжет вышел в рамках передачи «Репортаж» 28 июля. Журналисты показали нескольких жителей Херсона, которые плакали от радости и счастья, получив паспорта гражданина России. Под звуки гимна они присягали на верность России.

Зрители раскритиковали сюжет и обвинили журналистов в российской пропаганде. Наблюдательный совет по радио и телевидению получил 47 жалоб на телеканал.

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Позже представители канала сделали официальное заявление, где рассказали, что использовали для репортажа фотографии агентства Reuters. «Корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных», — подчеркнули они. Журналисты признали, что должны были дать телезрителям больше информации.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область 14 марта.

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Марина Совина
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