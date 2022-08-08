В Турции объяснили решение торговать с Россией в рублях и лирах

Турецкие СМИ: решение торговать с Россией в нацвалютах защитит валютные резервы страны

Решение Турции торговать с Россией в рублях и лирах позволит защитить валютные резервы страны, заявила местная газета Milliyet.

Журналисты подчеркнули, что переход на нацвалюты начнется с расчетов за оплату российского природного газа, которые теперь частично будут осуществлять в рублях. Впоследствии механизм масштабируют на финансовые операции по контрактам турецких подрядчиков, различные виды торговли между двумя странами.

«После встречи президента [Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина предусматривается, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между двумя странами, после чего последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами. Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», — объяснило одно из турецких СМИ.

Эрдоган пообещал, что Анкара начнет частично оплачивать российский газ рублями. Об этом он заявил в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа. Кроме того, на встрече лидеры стран обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сферах.