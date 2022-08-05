Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями. Об этом президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

Новак также сообщил, что лидеры стран обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сфер. «Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям», — сказал вице-премьер.

Новак упомянул, что ранее президенты договорились о достижении торгового оборота в 100 миллиардов долларов в год. Он подчеркнул, что компании и граждане обеих стран должны иметь возможность рассчитываться в национальных валютах во время туристических поездок и в процессе товарооборота.

