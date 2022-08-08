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Тайвань анонсировал военные учения

ВС Тайваня анонсировали военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии

Фото: Taiwan Ministry of National Defense / AP

Вооруженные силы (ВС) Тайваня анонсировали военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии, передает РИА Новости.

По информации агентства, учения пройдут 9 и 11 августа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун. В рамках маневров, в частности, будут проведены стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Кроме того, 5 сентября в уезде Пиндун пройдут ежегодные учения, в ходе которых будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.

Ранее сообщалось, что после масштабных учений в Тайваньском проливе власти Китая решили продолжить военные маневры в своей акватории. В связи с этим Пекин решил временно закрыть часть Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа «одного Китая» и покушением на государственный суверенитет страны.

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Виктория Кондратьева
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