Психолог подсказала тревожным людям четыре способа успокоиться

Психолог Бойс: обрести спокойствие мешают ограничивающие убеждения

Обрести спокойствие мешают ограничивающие убеждения, уверена психолог и кандидат психологических наук Элис Бойс. Способы бороться с ними, а также другими триггерами, вызывающими тревогу, она перечислила в статье для Psychology Today.

Первый из них — не делать поспешных выводов относительно беспокоящей ситуации. Бойс пояснила это на простом примере: когда она была на 28 неделе беременности (в норме беременность длится 38-40 недель, — прим. «Ленты.ру»), она почувствовала странные ощущения в ногах и сразу начала переживать, что вот-вот родит раньше срока. Однако стоило психологу сказать об этом мужу и сравнить ощущения с болью после тренировки, как она поняла, что делала растяжку накануне, и поэтому мышцы немного ныли. Бойс посоветовала всякий раз в таких ситуациях давать себе несколько минут и проговаривать причины беспокойства вслух, чтобы разумно оценить происходящее и избежать лишних тревог.

Кроме того, в момент тревоги она порекомендовала продумать план действий. По ее словам, тревожные люди часто думают, что мысленно решают проблему и продумывают варианты развития событий, в то время как на самом деле они себя просто накручивают. Бойс объяснила, что нужно остановиться и выстроить для себя конкретный план: например, в случае со странными ощущениями в ногах во время беременности можно было решить позвонить врачу, поехать в больницу или решить подождать час и после этого что-то делать.

В случае, если какие-то действия раз за разом вызывают беспокойство, но делать их необходимо, психолог призвала ответить на вопрос, почему результат от этого действия стоит преодоления неприятных ощущений. Бойс призналась, что каждый раз боится, понравится ли ее статья читателям, однако решила для себя, что ей важнее помочь людям, которые сочтут текст полезным, чем переживать из-за тех, кто его раскритикует.

Она также отметила, что важно замечать установки, которые мешают жить. Например, от убеждений вроде «У меня должно все получаться с первого раза» или «Я всегда должен знать, что сказать», Бойс порекомендовала избавиться. Для этого, по ее словам, их достаточно осознать и заменить на менее категоричные суждения: «Вы можете заменить "должен" на "я хотел бы", и тогда получится: "Я хотел бы, чтобы у меня все получалось с первого раза"». По словам психолога, также стоит научиться относится к себе добрее, тогда и поводов для тревог из-за неудач станет меньше.

Ранее Элис Бойс перечислила эффективные методы борьбы с тревогой. Она посоветовала чаще смотреть на ситуацию со стороны и при необходимости обращаться к другим людям за объективным мнением.

