В Совфеде объявили о потере доверия к ЕС из-за конфискации имущества

Сенатор Джабаров считает грабежом возможную конфискацию имущества в ЕС из-за санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объявил о потере доверия к Евросоюзу (ЕС) на фоне конфискации имущества, о которой идет речь в недавних поправках в санкционный механизм. Об этом пишут «Известия».

Сенатор прокомментировал возможную конфискацию, назвав ее классическим западным грабежом. «Все же покупалось "по-белому" — все декларировалось, предоставлялись источники происхождения средств. Вот как они себе представляют нормализацию отношений с нашей страной после таких шагов? Мы им просто перестанем доверять», — считает Джабаров. В качестве ответных действий он предложил конфисковывать имущество стран-участниц ЕС на территории России, а потом добавил, что это путь в никуда.

Джабаров напомнил, что президент России Владимир Путин давно предлагал закрывать иностранные счета и переводить активы в Россию, отмечая, что иностранцы «замучаются пыль глотать, отбивая свое имущество». «Мне очень горько, что европейцы оказались на поверку непорядочными партнерами», — подвел итог сенатор.

В июле стало известно о новых поправках ЕС в седьмой пакет санкций, согласно которым для всех попавших под санкции россиян станет обязательной декларация европейских активов. В случае отказа сообщить о каком-либо имуществе к нарушителю будут применены меры, одной из которых может стать конфискация.