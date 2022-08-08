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Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Единая геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении возле Курил магнитудой 6,0

Фото: Alexandr Liskin / Globallookpress.com

Сейсмологи рассказали о землетрясении магнитудой 6,0, зарегистрированном возле Курильских островов. Об этом сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости в понедельник, 8 августа.

По данным специалистов, толчки ощутили жители села Малокурильское, расположенного в 117 километрах от Курил. «Очаг землетрясения находился на глубине 25 километров», — сказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она отметила, что землетрясение также ощутили жители Южных Курил.

Ранее сейсмологический центр EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,2 в Иркутской области. Жертв и разрушений не было зарегистрировано. Все объекты инфраструктуры продолжали функционировать в штатном режиме.

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Анна Щербакова
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