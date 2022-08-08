США высказались о своей политике в отношении независимости Тайваня

Замглавы Пентагона Каль заявил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости

США не поддерживают движение Тайваня к независимости. Об этом в ходе пресс-конференции Пентагона в понедельник, 8 августа, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, передает РИА Новости.

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась — это поддержка статус-кво», — сказал Каль. Он указал на то, что Китай изменил свою политику в этом вопросе и пытается «проложить путь к новому статус-кво». Каль пояснил, что речь идет об активности в Тайваньском проливе. «Тем самым, Пекин стремится создать новую норму», — добавил он.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что обострение ситуации вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, как и всей мировой экономике, поскольку остров поставляет «от 70 до 90 процентов» полупроводников, что делает рост напряженности вокруг него глобальным фактором риска.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

Власти Китая анонсировали дальнейшее продолжение военных учений вокруг Тайваня, которые были развернуты после визита Пелоси на остров. Изначально они должны были завершиться в 7 августа. В КНР пообещали регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.