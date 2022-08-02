Отношениям Китая и США предрекли новый виток обострения на фоне визита Пелоси

Китаист Волошина: визит Пелоси на Тайвань усугубит отношения Китая и США

Отношения Китая и США усугубятся, если визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань все-таки состоится, считает младший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИКСА РАН Анна Волошина. В беседе с «Лентой.ру» она предрекла новый виток обострения в отношениях между Пекином и Вашингтоном на фоне визита Пелоси.

Отношения КНР и США на фоне тайваньского вопроса

Самолет, на борту которого может находиться спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня. Ранее Китай подтвердил свою решимость дать жесткий ответ в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Этот визит усугубит негативную динамику в развитии отношений треугольника КНР — Тайвань — США Анна Волошина китаист

«Решение тайваньского вопроса и задача воссоединения родины были и остаются центральными проблемами, стоящими перед китайским руководством. Пекин крайне болезненно относится к курсу на поддержку Тайваня и укрепление с ним отношений, который взяла сначала администрация экс-президента США Дональда Трампа, а затем и администрация нынешнего президента США Джо Байдена», — считает Волошина.

Китаист отметила, что еще при Трампе Соединенные Штаты стали признавать Тайвань «жизненно важным элементом» Индо-Тихоокеанской стратегии. Эту политику поддерживает и нынешний президент США.

«Фактически это опровергает прежние утверждения Вашингтона о поддержке мирного разрешения тайваньского вопроса и означает, что объединение Тайваня с КНР, вне зависимости от того, будет ли оно мирным или нет, противоречит американским интересам. Это осознают и в Пекине», — убеждена она.

Провокационные действия типа готовящегося визита на остров Нэнси Пелоси лишь служат подтверждением того, что американцы не готовы брать в расчет интересы и обеспокоенности Китая Анна Волошина китаист

Волошина сообщила, что визит Пелоси отразится на всех сферах сотрудничества Пекина и Вашингтона. «Эффект от этого визита разойдется кругами по воде по остальным сферам китайско-американского взаимодействия, подорвав остатки стратегического доверия и сведя к минимуму возможность достижения каких-либо договоренностей», — добавила она.

Прогноз специалистов

При этом китаист подчеркнула, что визит Пелоси на Тайвань подвергся критике и в США — от ведущих экспертов по американо-китайским отношениям как раз по причине деструктивного влияния визита на обстановку в Тайваньском проливе и в целом на отношения Пекина и Вашингтона.

За последние годы США неоднократно нарушали «красные линии» КНР по тайваньскому вопросу Анна Волошина китаист

«Это касается многих аспектов: отмена ограничений на контакты между официальными лицами двух правительств, поддержка участия Тайваня в международных организациях, в частности в системе ООН, интернационализация "тайваньского вопроса", рекордные поставки вооружений, в том числе наступательного характера, — это лишь некоторые примеры», — перечислила Волошина.

Помимо этого, китаист рассказала, что многие специалисты прогнозируют возрастание опасности военного конфликта в регионе уже к концу этого десятилетия. «Например, научный сотрудник Тайваньского института Китайской академии общественных наук Пэн Вэйсюэ считает, что критического уровня риски в отношениях КНР и США достигнут в период с 2030 по 2049 год», — заключила она.

Ранее власти Тайваня рассказали о получении запроса на прием спикера палаты представителей США в Тайбэе 2 августа. Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.