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Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

Flightradar: самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, движется в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, американский спецборт, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, совершил поворот в воздухе и направился к Филиппинам и Тайваню.

Ранее появилась информация о том, что политик может использовать другое воздушное судно для поездки на остров. Перед вылетом в Малайзию прибыл самолет Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730.

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1 августа власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме Пелоси в Тайбэе. При этом в МИД Тайваня отказались комментировать информацию о ее возможном визите.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Американские власти в последнее время активизировали контакты и обмены с Тайбэем, несмотря на такую позицию Пекина.

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Варвара Кошечкина
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