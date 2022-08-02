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Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете

TVBS: самолет Пелоси для поездки на Тайвань сменит другой спецборт США

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Дополнительный спецборт правительства США прибыл в Малайзию с авиабазы Скотт в штате Иллинойс. Предварительно, этот самолет будет задействован для перевозки спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в ходе поездки на Тайвань. Об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Сообщается, что в Малайзию прибыл самолет Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730 и позывным SPAR-20. По сообщениям тайваньских СМИ, предыдущий борт уже вылетел в сторону авиабазы США в городе Гонолулу, штат Гавайи.

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Дмитрий Сотак
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