Американский спецборт вылетел не в сторону Тайваня

Flightradar24: американский спецборт вылетел из Малайзии в сторону Сингапура

Американский спецборт, который привозил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Куала-Лумпур, вылетел из Малайзии не в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По информации Flightradar24 правительственный самолет модели Boeing C-40C вылетел в направлении Сингапура. За его полетом в настоящий момент наблюдают свыше 50 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай подтверждает свою решимость дать жесткий ответ в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

2 августа издание «Чжунго шибао» рассказало, что два действующих авианосца армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй.