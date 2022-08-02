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Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

«Чжунго шибао»: два действующих авианосца Китая могут направить в Тайваньский пролив

Фото: Reuters

Два действующих авианосца армии Китая вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива в связи с возможным визитом спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй, сообщает издание «Чжунго шибао».

Отмечается, что авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья. На данный момент не ясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива и примут ли участие в военных действиях, однако то, что китайская Народно-освободительная армия (НОАК) их задействовало, свидетельствует об усилении военного противостояния между Пекином и Вашингтоном, считает издание.

В свою очередь, Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» на военную базу на юго-востоке острова.

Ранее стало известно, что Пелоси будут сопровождать члены палаты представителей от Демократической партии США. Отмечалось, что американка может прибыть на остров спецбортом 2 августа в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

На острове у Пелоси запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

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Варвара Кошечкина
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