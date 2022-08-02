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Стал известен состав делегации Пелоси во время визита на Тайвань

China Times: Пелоси посетит Тайвань в составе делегации из шести человек
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Делегация спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань будет состоять из шести человек. Об этом стало известно изданию China Times.

По информации издания, сопровождать Пелоси будут члены палаты представителей от Демократической партии США. Предполагается, что после вылета из Малайзии самолет направится в воздушное пространство к востоку от побережья острова и с севера войдет в опознавательную зону ПВО Тайваня. Отмечается, что Пелоси может прибыть на остров спецбортом 2 августа в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

При этом визит спикера будет краткосрочным. После утренней встречи с руководством Тайваня Пелоси покинет остров в первой половине дня 3 августа.

Ранее японское издание The Wall Street Journal сообщило, что во время своего визита на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может не задержаться на ночь.

О прибытии Нэнси Пелоси в Малайзию стало известно утром 2 августа. Там у нее запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

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Марина Совина
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