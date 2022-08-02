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Появились детали поездки Пелоси на Тайвань

WSJ: спикер палаты представителей США Пелоси возможно не задержится на ночь на Тайване

Фото: Ukranian presidential press ser / Reuters

Во время своего визита на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может не задержаться на ночь, заявляет японское издание The Wall Street Journal.

Автор материала подчеркивает, ссылаясь на источники, что политик однозначно приедет, но уверенности в том, что она останется на ночь в Тайбэе — нет. Также в тексте сообщается о полученной информации относительно расписания Пелоси, согласно которой у нее должна состояться часть встреч вечером 2 августа, в то время как большинство из них пройдет на следующий день. Отмечается, что политик может провести встречи с кем-то не из круга представителей администрации.

Ранее стало известно о прибытии Пелоси в Малайзию, где у нее запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

1 августа Белый дом сообщил, что Пелоси не подтвердила администрации США свои планы посетить Тайвань. После постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь пригрозил возможными последствиями визита спикера, а именно подрывом отношений между США и Китаем.

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Варвара Кузьмина
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