Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пелоси прибыла в Малайзию

Bernama: спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Малайзию
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию. Об этом сообщает агентство Bernama.

Спецборт с американским политиком и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге. В Малайзии Пелоси планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Нэнси Пелоси не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань. В то же время портал ETtoday написал, что власти острова рассказали о получении запроса на прием спикера в Тайбэе 2 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дуда заявил о шоке после звонка Меркель Путину по «Северному потоку-2»
Пелоси прибыла в Малайзию
Загитова высказалась о своем будущем
Врачи назвали нетипичные симптомы инфаркта и меры первой помощи
Спрогнозированы курсы доллара и евро к 1 сентября
Миллионерша занялась сексом с 14-летним подростком и попала под суд
На Украине заявили о проведении совместных операций с Польшей
Жена Константина Ивлева похвасталась фигурой после родов
СМИ сообщили об аресте экс-депутата Рижской думы за действия в интересах России
Невостребованное жилье в России предложили передавать льготникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.