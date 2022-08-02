Bernama: спикер палаты представителей США Пелоси прилетела в Малайзию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию. Об этом сообщает агентство Bernama.

Спецборт с американским политиком и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге. В Малайзии Пелоси планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Нэнси Пелоси не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань. В то же время портал ETtoday написал, что власти острова рассказали о получении запроса на прием спикера в Тайбэе 2 августа.