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Белый дом сообщил об отсутствии подтверждения планов Пелоси посетить Тайвань

Белый дом заявил, что Пелоси не подтвердила планов по визиту на Тайвань
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил об отсутствии у Белого дома подтверждения планов спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Его выступление транслировал канал CBS News на YouTube.

Как отметил Кирби, спикер не подтвердила администрации США соответствующих планов. При этом он напомнил, что подобные визиты случались ранее и проходили без инцидентов. Представитель Белого дома также подчеркнул, что у Пелоси есть право посетить остров, а у Китая нет причин использовать этот визит в качестве предлога для агрессии.

Ранее Джон Кирби заявил, что Белый дом поддержит возможную поездку Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, Вашингтону не следует бояться предупреждений со стороны Пекина о возможных военных мерах китайской стороны.

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Марина Совина
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