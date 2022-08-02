Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о прибытии еще одного спецборта США в Малайзию

Global Times: еще один спецборт США прибыл в Малайзию на фоне визита Пелоси
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mike Blake / Reuters

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе. О прибытии спецборта на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стало известно газете Global Times, передает РИА Новости.

По информации издания, американский самолет с позывным SPAR20 прибыл в Малайзию через Японию. «Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолета Пелоси», — сказано в материале.

Отмечается, что речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730. Такие самолеты перевозят высокопоставленных американских политиков.

Ранее сообщалось, что американский спецборт, который привозил спикера палаты представителей Пелоси в Куала-Лумпур, вылетел из Малайзии не в сторону Тайваня. По информации Flightradar24 правительственный самолет модели Boeing C-40C вылетел в направлении Сингапура.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»
МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке
Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов с зерном
Апартаменты в башнях центра «Москва-Сити» подешевели
Ветрянка и опоясывающий лишай повысили риск болезни Альцгеймера
Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной
Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях
Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете
Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов
Россиянина заочно осудили на девять лет за вступление в «Азов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.