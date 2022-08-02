Стало известно о прибытии еще одного спецборта США в Малайзию

Global Times: еще один спецборт США прибыл в Малайзию на фоне визита Пелоси

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе. О прибытии спецборта на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стало известно газете Global Times, передает РИА Новости.

По информации издания, американский самолет с позывным SPAR20 прибыл в Малайзию через Японию. «Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолета Пелоси», — сказано в материале.

Отмечается, что речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730. Такие самолеты перевозят высокопоставленных американских политиков.

Ранее сообщалось, что американский спецборт, который привозил спикера палаты представителей Пелоси в Куала-Лумпур, вылетел из Малайзии не в сторону Тайваня. По информации Flightradar24 правительственный самолет модели Boeing C-40C вылетел в направлении Сингапура.