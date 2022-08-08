Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двое россиян получили условный срок за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Москве двоих мужчин осудили на шесть лет условно за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»

Фото: Lenta.ru

Головинский суд Москвы приговорил к условному сроку двух участников запрещенной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд назначил Александру Серебрякову и Юрию Тембулатову наказание в виде 6 лет лишения свободы условно», — сказано в сообщении.

Мужчин признали виновными в организации экстремисткой ячейки. По данным следствия, они создали местное подразделение «Свидетелей Иеговы» и проводили собрания на конспиративных квартирах на севере столицы. Там они изучали и обсуждали литературу, пропагандирующую запрещенное учение.

Ранее сообщалось, что в крымском городе Армянск ФСБ задержала вербовщиков организации «Свидетели Иеговы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
Пентагон анонсировал передачу Украине нового вида оружия
США высказались о своей политике в отношении независимости Тайваня
Богатые москвичи рекордно потратились на жилье
Найдены противоречия с общепринятой космологической моделью
В российском городе обнаружили прибитый гвоздями к полу труп мужчины
Полная блогерша повторила образ жены Джастина Бибера и затмила ее
Двое россиян получили условный срок за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»
Установлена личность утопленной в Санкт-Петербурге женщины
У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.