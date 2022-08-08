Двое россиян получили условный срок за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Москве двоих мужчин осудили на шесть лет условно за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»

Головинский суд Москвы приговорил к условному сроку двух участников запрещенной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд назначил Александру Серебрякову и Юрию Тембулатову наказание в виде 6 лет лишения свободы условно», — сказано в сообщении.

Мужчин признали виновными в организации экстремисткой ячейки. По данным следствия, они создали местное подразделение «Свидетелей Иеговы» и проводили собрания на конспиративных квартирах на севере столицы. Там они изучали и обсуждали литературу, пропагандирующую запрещенное учение.

Ранее сообщалось, что в крымском городе Армянск ФСБ задержала вербовщиков организации «Свидетели Иеговы».