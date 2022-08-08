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Заплывшей во французскую реку белухе не удалось вернуться в море

«Би-би-си»: у заплывшей в Сену белухи почти нет шансов выжить
Начало событий в новости В реке недалеко от Парижа заметили истощенного кита

Фото: Shutterstock

Спасатели полагают, что у заплывшей во французскую реку Сена белухи почти нет шансов выжить. Об этом сообщает «Би-би-си».

Животное обнаружили в Сене во вторник, 2 августа. По мнению наблюдателей, оно слишком мало весило, а на его кожных покровах были видны отклонения от нормы.

Несколько дней подряд природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему замороженную сельдь и живую форель. В субботу, 6 июля, ветеринары ввели белухе витамины для стимуляции аппетита. Кроме того, ей пытались помочь вернуться в море. Несмотря на приложенные усилия, добиться этого не удалось. Она по-прежнему редко показывалась на поверхности и окончательно перестала двигаться по реке, пишет France 24.

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Официальные лица сообщили, что на коже кита появились небольшие пятна. Остается неясным, было ли это признаком ухудшения здоровья животного или реакцией на пресную воду реки Сены, отличающейся от естественной среды обитания белух — соленой воды.

«Кита необходимо переместить в ближайшие 24-48 часов, эти условия для него не подходят», — заявила глава французской природоохранной организации Sea Shepherd Ламия Эссемлали. По ее словам, все спасательные службы сомневаются в способности белухи вернуться в море. Однако, как подметила Эссемлали, эвтаназия на данный момент исключена.

Ранее сообщалось, что горбатый кит в штате Массачусетс, США, выпрыгнул из воды и приземлился на катер. В результате судно получило некоторые повреждения, но не пришло в негодность.

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Алиса Удовик
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