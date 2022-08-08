Россиянам раскрыли способ сэкономить на зимнем отдыхе в Сочи

Россияне могут забронировать проживание в «Розе Хутор» на зиму со скидкой до 20 процентов

Туроператоры начали распродавать туры в Сочи по акции раннего бронирования на предстоящий зимний сезон. Способы экономии на отдыхе россиянам раскрыли специалисты портала TourDom.

Так, стало известно, что горнолыжные курорты «Красная Поляна» и «Роза Хутор» объявили об открытии бронирования отелей и продаж других услуг на зиму. По словам директора по стратегическому развитию «Розы Хутор» Ольги Филипенковой, до 20 августа туристы могут забронировать проживание в отелях курорта со скидкой до 20 процентов.

Несмотря на то, что продажи стартовали с ценами прошлого сезона, большинство гостиниц планируют повысить стоимость проживания на предстоящую зиму. Так, в пресс-службе четырехзвездочного отеля Green flow сообщили, что ценник ориентировочно повысится от 5 до 15 процентов в зависимости от предполагаемой даты заезда.

«В гостинице действует динамическое ценообразование: в августе можно забронировать номер существенно дешевле, чем через три месяца или ближе к Новому году. Кроме того, сейчас у гостей огромный выбор номеров и видовых характеристик», — рассказали в Green flow.

По мнению отельеров, спрос на предстоящий зимние сезон среди россиян будет выше показателей прошлого года, поскольку уже сейчас наблюдается десятипроцентное увеличение продаж на Новый год.

Ранее в августе туроператоры также предупредили россиян о заметном подорожании горнолыжного отдыха в стране. Согласно прогнозам, стоимость отдыха в зависимости от направления повысится в среднем от 10 до 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.