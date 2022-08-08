Модная в 1970-х годах юбка вновь стала трендом

The Symbol: клетчатая юбка из 1970-х годов вновь обрела актуальность в текущем сезоне

Клетчатая юбка, которая была особенно модной в 1970-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает портал The Symbol.

Согласно материалу, юбка с указанным принтом стала трендом благодаря показам именитых брендов. В частности, данную вещь представили на подиуме манекенщицы таких люксовых марок, как Versace, Off-White и Marine Serre. При этом отмечается, что в настоящее время дизайнеры отказываются от длинных юбок, отдавая предпочтения вариантам мини.

По словам журналистов, сочетать клетчатую юбку лучше с однотонными рубашками и трикотажными боди. Также известно, что модель Белла Хадид чаще всего дополняет упомянутый предмет гардероба спортивными олимпийками и оверсайз-свитерами. В качестве обуви для составления образа редакторы советуют выбирать грубые ботинки или мюли.

В июне редактор портала Page Six Style Элана Фишман назвала самую модную откровенную одежду на лето 2022 года. По словам стилистки, певицы Дженнифер Лопес, Рианна, Рита Ора, актриса Джулия Фокс, а также модели Хейли Бибер и Оливия Калпо ввели тренд на вещи на тонких бретелях и завязках. В связи с этим эксперт предложила добавить в свой повседневный гардероб изделия с вырезами и декольте, дополненными шнуровкой.