Треть россиян согласилась пойти на понижение зарплаты при одном условии

Superjоb: 38 процентов россиян готовы пойти на понижение зарплаты ради удаленки

Больше трети россиян (38 процентов) готовы пойти на понижение зарплаты ради возможности работать удаленно, говорится в исследовании Superjоb. Эти цифры больше, чем год назад.

Не согласны получать меньше при этом одном условии 39 процентов опрошенных. Те, кто допустил снижение зарплаты ради удаленки, надеются, что сокращение дохода будет компенсировано удобством графика и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома.

Каждый пятый респондент согласен ради работы из дома снизить свои зарплатные ожидания на 5 процентов, каждый десятый — на 10. Два процента могут пойти на понижение зарплаты в 15 процентов, на 20 и 25 процентов — по 3 процента опрошенных. Тех, кто не согласен на финансовые жертвы ради удаленки, среди мужчин больше, чем среди женщин. Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей противятся снижению уровня дохода чаще, чем те, кто зарабатывает до 50 тысяч.

По данным SuperJob, количество компаний, где есть удаленные сотрудники, в последние месяцы падает: по сравнению с мартом их стало вдвое меньше, а по сравнению с февралем — в 4,5 раза.

Наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой — в Москве (15 процентов). На втором месте — Санкт-Петербург (13 процентов). При этом в регионах такой формат работы остался в 7 процентах компаний.