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Диетолог назвала способ пить алкоголь и оставаться стройным

Диетолог Круглова: сладкое вино не стоит закусывать жирным сыром

Фото: Unsplush

Из-за высококалорийных сладких алкогольных напитков можно быстро и незаметно для себя потолстеть, уверена врач-диетолог Наталья Круглова. Способы иногда пропустить бокал и оставаться стройным она назвала в беседе с News.ru.

Диетолог объяснила, что в одном грамме спирта около семи килокалорий. При этом, продолжила она, в составе сладких ликеров и десертных вин содержится еще и большое количество быстрых углеводов, которые негативно влияют на фигуру.

Кроме того, подчеркнула Круглова, поправиться можно не только из-за алкоголя, но и из-за закусок к нему. Она считает, что точно не стоит закусывать вино жирными сырами: если очень хочется сыра, то стоит ограничиться 50 граммами нежирных сортов. А лучше, по ее словам, и вовсе подать к вину овощи и фрукты.

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В заключение Круглова подчеркнула, что если соблюдать меру в спиртном и еде во время гуляний, то можно не опасаться за свою стройность. «Если это разовые ситуации, то это не страшно. Если это происходит несколько раз в неделю, то это будет способствовать набору веса», — резюмировала диетолог.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала о негативном влиянии кофе на фигуру. Она объяснила, что из-за добавок, которыми привыкли разбавлять этот напиток, его калорийность повышается в несколько раз.

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Алиса Дмитриева
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