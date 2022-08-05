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Диетолог рассказала о негативном влиянии кофе на фигуру

Диетолог Панова: кофе с молоком провоцирует набор веса

Фото: Unsplash

Кофе с молоком и сиропами провоцирует набор веса, уверена врач-диетолог, кардиолог Юлия Панова. О негативном влиянии кофе на фигуру она рассказала в интервью для «АиФ».

Панова сообщила, что чрезмерное употребление кофейных напитков может привести к появлению лишних килограммов. Она объяснила, что из-за добавок, которыми привыкли разбавлять этот напиток, его калорийность повышается в несколько раз. Так, если в качестве дополнительных ингредиентов добавить в кофе сливки, молоко или сиропы, то, по словам диетолога, по калориям он будет эквивалентен полноценному перекусу.

«Если же мы плотно поели и еще сверху все это залили чашкой латте, то добавим калорий к своему приему пищи, причем этого даже не заметив», — пояснила эксперт. Она уверена, что после полноценного приема пищи лучше отдать предпочтение черному кофе без сахара. В случае, если такой вариант не нравится, а потреблять лишние калории не хочется, Панова посоветовала добавлять в кофе лимонный сок или специи, например корицу или кардамон.

Даже если мы постоянно корицу добавляем, в этом нет ничего страшного. Там калорий немного. В самом же кофе тоже они есть. Если мы пьем черный кофе без сахара и с добавлением корицы, то это не опасно для талии

Юлия Пановаврач-диетолог, кардиолог

Еще одна причина, по которой из-за кофе можно потолстеть, — привычка пить его вприкуску со сладостями. «Например, кофе с круассаном или плюшкой никого не удивит, наоборот, кажется вполне естественным», — заявила Панова. Она отметила, что, если человек не может пить кофе без десерта, но при этом желает похудеть, то лучше на время отказаться от напитка.

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В заключение Панова предупредила, что, если пить кофе в больших количествах, это помешает усвоению ряда витаминов, например цинка и витаминов группы В. По ее словам, лучше ограничиться одной или двумя чашками в день, причем, желательно выпить их в первой половине дня, потому кофе — это все же стимулирующий напиток.

Ранее диетолог Ирина Писарева раскрыла влияние алкоголя на фигуру. Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов, уверена эксперт.

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Елена Матвиенко
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