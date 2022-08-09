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Alibaba получила одобрение на публичный листинг акций

Компания Alibaba получила одобрение о конвертации листинга из вторичного в первичный

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Гонконгская фондовая биржа подтвердила заявку китайского гиганта интернет-торговли Alibaba о конвертации листинга из вторичного в первичный. Об этом сообщает CNBC.

На этих новостях акции компании, торгующиеся в Гонконге, подскочили на 6 процентов. Предполагается, что подобный шаг увеличит базу инвесторов и будет способствовать увеличению ликвидности и, в частности, расширит доступ инвесторов к Китаю и другим азиатским странам.

Alibaba от TradingView

Изначально Alibaba должна была выйти с первичным публичным размещением акций на Гонконгскую биржу, намереваясь привлечь 34,5 миллиарда долларов. Событие могло стать крупнейшим IPO в истории, однако в 2020 году регуляторы выявили у Ant Group несоответствия нормативным требованиям включения ценных бумаг в биржевой список и запретили фирме выходить на биржу. Позднее китайские власти принудили компанию к реструктуризации и сотрудничеству с госкомпаниями.

В начале июня агентство Bloomberg сообщило, что в Китае начали обсуждать возможность перезапуска IPO Ant Group (дочерней компании Alibaba). Однако вскоре сама Ant Group заявила, что в настоящее время не планирует возобновлять IPO, а ключевой регулятор (Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая) отметил, что не проводил оценку потенциального листинга.

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Платон Щукин
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