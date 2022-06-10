Акции Alibaba обрушились после опровержения перезапуска IPO Ant Group

Акции Alibaba упали на 8,13 процента после опровержения перезапуска IPO Ant Group

Акции Alibaba рухнули более чем на 8 процентов во время торгов. К закрытию сессии на американской бирже NYSE акции гиганта электронной коммерции торговались по цене 109,9 доллара за штуку, а падение составляло 8,13 процента.

Это произошло на фоне опровержения планов по перезапуску IPO Ant Group — дочерней компании Alibaba, указывает CNBC. Сама Ant Group заявила, что в настоящее время не планирует возобновлять IPO, а ключевой регулятор (Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая) заявил, что не проводил оценку потенциального листинга.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Китае начали обсуждать возможность перезапуска IPO Ant Group. Reuters в свою очередь подтверждало, что Пекин дал листингу зеленый свет.

Фирма должна была выйти с первичным публичным размещением акций на Гонконгскую биржу, намереваясь привлечь 34,5 миллиарда долларов. Событие могло стать крупнейшим IPO в истории, однако в 2020 году регуляторы выявили у Ant Group несоответствия нормативным требованиям включения ценных бумаг в биржевой список и запретили фирме выходить на биржу. Позднее китайские власти принудили компанию к реструктуризации и сотрудничеству с госкомпаниями.