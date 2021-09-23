Власти Китая добились победы над мятежным техногигантом

Ant Group, дочерняя технокомпания Alibaba Group, поделится с центральным банком Китая данными потребительского кредитования, сообщает CNBC. Власти давно добиваются сокращения независимости корпорации Джека Ма — ранее правительство одержало победу над Ant Group, принудив ее к реструктуризации и сотрудничеству с госкомпаниями.

Данные, собранные кредитным сервисом фирмы Huabei, будут внесены в базу финансовой кредитной информации Народного банка Китая (НБК). Среди прочего, в распоряжении банка будут записи о дате открытия каждого счета, сумме кредита и статусе платежа для его погашения. Клиентов Huabei обяжут подтвердить эти данные. Более частная информация, например, сведения о времени совершения покупок или приобретаемых товарах, не будет передана НБК.

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Центробанк и другие регуляторы сейчас пытаются превратить Ant Group в финансовую холдинговую компанию и взять ее деятельность под контроль. Модель кредитного бизнеса фирмы ранее заключалась в том, что она выступала посредником, связывая заемщиков с банками, однако сама не выдавала кредитов — таким образом большую часть риска несли сами банки. Власти пришли к выводу, что Ant Group оперирует как финансовое учреждение, но ее деятельность не попадает под действие соответствующих законов. Совместное с НБК использование клиентских данных ставит «дочку» мятежного гиганта Alibaba, чей глава позволил себе критиковать госбанки, на один уровень с другими компаниями в сфере кредитования.

Дочерняя фирма Alibaba Group заявила, что некоторые клиенты уже могут найти информацию, связанную с их аккаунтом на Huabei, в своей кредитной истории в базе центробанка. «Обмен данными, конечно, подрывает преимущества Ant, но позволяет им получить нормативные "благословения", такие как лицензия на потребительское кредитование», — утверждает управляющий директор компании Bernstein Кевин Квек. Компания Джека Ма пытается развеять опасения, что передача НБК кредитных данных пользователей Huabei может повлиять на их возможность получать займы в будущем. «Полный и корректный набор кредитных данных позволит финансовым учреждениям лучше понять кредитоспособность пользователей и лучше их обслуживать», — говорится в заявлении Ant Group.

В сентябре регуляторы приказали компании провести реструктуризацию. Ant Group должна была отказаться от своего платежного сервиса Alipay, через который проходили операции кредитных проектов Huabei и Jiebei, и создать отдельное приложение для кредитования. Контрольным пакетом акций нового продукта будут владеть китайские государственные компании. До этого момента Alipay пользовались более миллиарда человек, а доход от проекта в первой половине 2020 года составил 39 процентов от общей прибыли Ant Group. Кроме того, в прошлом году с помощью приложения было выдано десять процентов всех потребительских кредитов в Китае.

Первый масштабный удар власти нанесли Ant Group в ноябре 2020 года. Фирма должна была выйти с первичным публичным размещением акций на Гонконгскую биржу, намереваясь привлечь 34,5 миллиарда долларов. Событие могло стать крупнейшим IPO в истории, однако регуляторы выявили у Ant Group несоответствия нормативным требованиям включения ценных бумаг в биржевой список и запретили фирме выходить на биржу.