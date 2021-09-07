Обвиненный в изнасиловании экс-сотрудник Alibaba остался без наказания

Китайская прокуратура закрыла дело против бывшего сотрудника Alibaba, которого коллега обвинила в сексуальном насилии. Как сообщает Reuters, экс-работник Ван, по мнению правоохранительных органов, совершил «насильственное непристойное действие», но не преступление.

Ван был задержан полицией в августе после того, как сотрудница Alibaba опубликовала на внутреннем ресурсе компании 11-страничный файл, в котором рассказала, что один из менеджеров корпорации и клиент изнасиловали ее во время деловой поездки в город Цзинань на востоке Китая. Она заявила, что начальство и отдел кадров не восприняли ее обвинения всерьез. Безразличие компании к инциденту вызвало ожесточенную общественную реакцию против технологического гиганта. Позже Alibaba уволила Вана и отстранила других руководителей.

Прокуратора также одобрила арест клиента по фамилии Чжан. Как и Ван, он был обвинен в совершении насильственных непристойных действий, за которые в Китае можно получить до пяти лет тюрьмы. Тем не менее закон не объясняет, что конкретно попадает под это определение. В ответ на решение прокуратуры, которая оставила Вана безнаказанным, Alibaba заявила, что проводит политику абсолютной нетерпимости к сексуальным домогательствам.

Обвинения сотрудницы Alibaba вызвали широкую общественную дискуссию о сексуальных домогательствах в Китае и о культуре употребления алкоголя во время деловых встреч. Помимо Вана и двух топ-менеджеров, компания также уволила 10 сотрудников, которые выложили в общий доступ письмо изнасилованной коллеги. Работники нарушили строгие правила конфиденциальности внутреннего форума.