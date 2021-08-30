Alibaba наказала сотрудников за письмо изнасилованной коллеги

Китайская компания Alibaba Group уволила 10 сотрудников по итогам внутреннего расследования за то, что они выложили в общий доступ письмо изнасилованной коллеги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еще трех работников наказали за неуместные комментарии на публичных форумах — они получили выговоры.

Уволенные работники нарушили строгие правила конфиденциальности внутреннего форума Alibaba, открытого для 250 тысяч сотрудников компании. После слива информации успешный IT-гигант Alibaba на время стал символом сексизма и злоупотреблений, свойственных многим компаниям КНР. Происшествие вызвало дискуссию в обществе о том, что мужчины эксплуатируют китайских девушек, заставляя их соблюдать корпоративные ритуалы и участвовать в алкогольных вечеринках. Генеральный директор Даниэл Чжан заявил, что рассмотрение жалобы девушки было унизительным для компании.

Инцидент произошел в конце июля во время деловой поездки представителей компании Jinan Hualian в город Цзинань на переговоры с клиентом. Начальник вынудил подчиненную поехать с ним на эту встречу, заставлял пить алкоголь, а затем изнасиловал, пока она спала. После возвращения из командировки потерпевшая рассказала о случившемся отделу кадров, где ей сначала пообещали помочь, но в итоге проигнорировали. Затем девушка выложила подробный рассказ о произошедшем на внутреннем форуме компании.

Alibaba отреагировала на происшествие увольнением провинившегося сотрудника и заявила, что выступает против «уродливой культуры принудительного употребления алкоголя». В конце августа мужчину арестовали по обвинению в изнасиловании. На фоне скандала два топ-менеджера ушли в отставку. Центральная комиссия по проверке дисциплины Китая раскритиковала «отвратительные» привычки употребления алкоголя сотрудниками компаний.