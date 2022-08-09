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Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Президент России Владимир Путин отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым отметил проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвал не «лакировать» эти проблемы. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, требующей постоянного контроля, добавил президент.

По словам Путина, от низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, возникает другая проблема — высокий уровень алкоголизации населения. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер», — заключил глава государства.

Ранее российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препарат для терапии пациентов с алкогольной зависимостью под названием «Ардалева». Он снижает активацию и уменьшает тягу к зависимости. Препарат выпускается в виде таблеток и принимается курсом.

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Сергей Истомин
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