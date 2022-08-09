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Россиянка получила условный срок за ложный донос об изнасиловании

Жительница Верхнего Тагила получила условный срок за ложные показания об изнасиловании

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жительница Верхнего Тагила получила год лишения свободы условно за ложный донос об изнасиловании — следствие смогло доказать, что на самом деле преступления не было. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, 22-летняя женщина в феврале 2022 года вместе со своим сожителем и сестрой употребляла алкоголь. Фигурантка вызвала полицию и заявила об изнасиловании в тот момент, когда ее сестра и сожитель начали ссориться. Несмотря на то, что россиянка была предупреждена о возможной уголовной ответственности за ложные показания, она настаивала на них. Однако позже она созналась в том, что изнасилования не было. Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе, назначив ей наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Москве суд арестовал одного из насильников, надругавшихся над россиянкой в припаркованном автомобиле. Следствие полагает, что обвиняемый вместе с другом, силой удерживая девушку в припаркованном на улице Адмирала Макарова автомобиле, изнасиловал жертву.

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Леонид Микуляк
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