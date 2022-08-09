Россиянка получила условный срок за ложный донос об изнасиловании

Жительница Верхнего Тагила получила условный срок за ложные показания об изнасиловании

Жительница Верхнего Тагила получила год лишения свободы условно за ложный донос об изнасиловании — следствие смогло доказать, что на самом деле преступления не было. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, 22-летняя женщина в феврале 2022 года вместе со своим сожителем и сестрой употребляла алкоголь. Фигурантка вызвала полицию и заявила об изнасиловании в тот момент, когда ее сестра и сожитель начали ссориться. Несмотря на то, что россиянка была предупреждена о возможной уголовной ответственности за ложные показания, она настаивала на них. Однако позже она созналась в том, что изнасилования не было. Суд признал ее виновной в заведомо ложном доносе, назначив ей наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Москве суд арестовал одного из насильников, надругавшихся над россиянкой в припаркованном автомобиле. Следствие полагает, что обвиняемый вместе с другом, силой удерживая девушку в припаркованном на улице Адмирала Макарова автомобиле, изнасиловал жертву.