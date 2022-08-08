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Двое россиян поймали девушку и надругались над ней в автомобиле

Суд арестовал надругавшегося вместе с другом над девушкой 35-летнего россиянина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал одного из насильников, надругавшихся над россиянкой в припаркованном автомобиле. Об этом в понедельник, 8 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 4 августа 2022 года обвиняемый вместе с другом, силой удерживая девушку в припаркованном на улице Адмирала Макарова автомобиле, изнасиловал жертву и совершил в отношении нее действия сексуального характера. СКР возбуди уголовное дело, по горячим следам 35-летний подозреваемый был схвачен сотрудниками правоохранительных органов.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание второго лица, причастного к совершению преступления»,— рассказала Юлия Иванова.

6 августа в Санкт-Петербурге мужчина заманил 15-летнего подростка в хостел на Васильевском острове и изнасиловал его.

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Владимир Седов
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