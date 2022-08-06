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Освободившийся из колонии россиянин заманил мальчика в хостел и изнасиловал

В Петербурге мужчина заманил 15-летнего подростка в хостел и изнасиловал

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина заманил 15-летнего подростка в хостел на Васильевском острове и изнасиловал его. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По сведениям издания, в полицию обратилась мать мальчика. В результате правоохранители задержали подозреваемого в растлении несовершеннолетнего. Им оказался 36-летний мужчина, недавно освободившийся из колонии. Ранее его судили за кражу.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело части 3 статьи 132 УК РФ. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Москве двое сотрудников кафе изнасиловали 22-летнюю коллегу в ее первый рабочий день. Отмечается, что 27-летний и 25-летний мужчины предложили новой сотруднице погулять по городу и выпить алкоголя. Спустя некоторое время ее отвезли в гостиницу. Когда россиянка проснулась утром, то поняла, что над ней надругались.

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Ксения Жарова
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