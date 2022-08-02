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Коллеги изнасиловали сотрудницу российского кафе в первый рабочий день

В Москве двое сотрудников кафе изнасиловали 22-летнюю коллегу в ее первый рабочий день

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 22-летняя сотрудница сотрудница кафе обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РЕН ТВ.

Потерпевшая рассказала, что 27-летний и 25-летний коллеги надругались над ней в первый рабочий день. После окончания рабочего дня молодые люди предложили ей и еще одной сотруднице погулять по городу и выпить алкоголь. Девушки согласились.

Позже одна из них уехала домой, а пострадавшая продолжила распивать спиртное вместе с новыми знакомыми. Спустя время коллеги отвезли ее в гостиницу. То, что произошло дальше, сотрудница кафе «помнит плохо». Когда россиянка проснулась на следующее утро, то поняла, что ее изнасиловали.

1 августа сообщалось, что в Коломне российские полицейские задержали рецидивиста за изнасилование спящей девушки.

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Елизавета Новикова
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