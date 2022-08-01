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Российские полицейские задержали рецидивиста за изнасилование спящей девушки

В Коломне полицейские задержали рецидивиста за изнасилование спящей девушки в ее доме

Фото: Shutterstock

В Коломне полицейские задержали 38-летнего рецидивиста за изнасилование 26-летней девушки-дизайнера в доме. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ночью мужчина проник в дом к спящей жертве и занялся с ней сексом. Затем он похитил телефон и сбежал. В полицию обратился отец потерпевшей.

Безработный россиянин уже был ранее судим по ряду статьей, в том числе за грабеж, кражи и насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент его арестовали.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае к 14 годам колонии строгого режима приговорили 37-летнего россиянина, изнасиловавшего двух туристок из Москвы.

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Екатерина Власова
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